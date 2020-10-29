500 ألف درهم من «دبي الإسلامي» لـ«أصدقاء المرضى بأم القيوين»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قدم بنك دبي الإسلامي تبرعاً بمبلغ 500 ألف درهم من أموال الزكاة إلى لجنة أصدقاء المرضى بأم القيوين، وذلك لتعزيز عملها الخيري في دعم المرضى غير القادرين والمستحقين للزكاة من الفقراء والمحتاجين من الأسر المتعففة، وذلك انطلاقاً من تعاليم وسماحة الدين الإسلامي وحثه على مساعدة الفقراء والمساكين.

وأشاد سلطان بن راشد الخرجي رئيس مجلس إدارة اللجنة وأعضاء مجلس الإدارة بالدور الإنساني والخيري الذي يقوم به بنك دبي الإسلامي، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذا التبرع الكريم، مثمّناً دور بنك دبي الإسلامي وتقديره لهذا التبرع لصالح المرضى من ذوي الدخول المحدودة، مبيناً حرص اللجنة على توزيع أموال الزكاة التي تتلقاها في مصارفها الشرعية وللمستحقين لها من المرضى، وذلك بعد حصرهم ومن ثم التواصل معهم لتقديم ومد يد العون لهم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن بنك دبي الإسلامي يعد إحدى البوابات الرئيسية التي تحرص دائماً على دعم ومساندة العمل الإنساني والخيري التي تقوم به الجمعيات الخيرية في الدولة.

وأوضح الخرجي أن بنك دبي الإسلامي يسعى إلى إرساء قيم العطاء والخير من خلال الدعم الذي يقدمه للجمعيات الخيرية وخلافها، إضافة إلى المبادرات التي يطلقها والتي لا تنقطع، إضافة إلى المساهمات الخيرية والمجتمعية، والتي تصب في صالح الأسر المحتاجة لتخفيف العناء عنها.

أجهزة

وأضاف أن أهداف لجنة أصدقاء المرضى في أم القيوين تقديم المساعدات المادية والعينية والمعنوية للمرضى المحتاجين من الأسر المتعففة والفقيرة بوجه عام وخصوصاً من أصحاب الأمراض المزمنة، وتقديم الأجهزة التعويضية للمرضى المحتاجين ومساعدتهم في التأقلم معها والمحافظة عليها، ونشر الوعى الصحي والثقافة الخاصة بالصحة العامة.

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