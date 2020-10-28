الإمارات تشارك 26 دولة في احتفالية تكريم خط الدفاع الأول في جميع أنحاء العالم

المصدر: وام

شاركت وزارة الداخلية 26 دولة في احتفالية عالمية تضمنت تقديم معزوفة خاصة كبادرة تكريم وتقدير للجهود النبيلة التي يقوم بها أبطال الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتضحياتهم الإنسانية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات حول العالم.

وتضمنت المبادرة عرضا موحدا من الفرق الشرطية المشاركة بعزف " مقطوعة مسيرة الانتصار لأوبرا عايدة " كرسالة شكر وأمل عالمية وللتأكيد على أن العالم لا زال متحدا وأن البشرية هي ما يجمعنا معا.

وحرصت وزارة الدخلية على المشاركة الدولية وتعزيز علاقاتها العالمية من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات والأحداث حول العالم، لا سيما الفعاليات الإنسانية والتي تعزز من سلامة المجتمعات وأمنها واستقرارها إيمانا بأهمية عاملي الخطوط الأمامية بهذه الصورة الإنسانية الفنية وباللغة الموسيقية لغة تفاهم الشعوب لتكون رسالة أمل وثناء وتقدير لهذه الفئة التي وقفت في خطوط الدفاع الأولى وعرضت نفسها للخطر في سبيل تحقيق الواجب والايفاء بالمهام الإنسانية.

شاركت في الاحتفالية كل من فرقة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ، وآلات النفخ الموسيقية والطبول بالشرطة الفيدرالية الأسترالية، وفرقة شرطة البحرين وأوركسترا شرطة كولومبيا، والفرقة المدنية للشرطة الوطنية، جواتيمالا ، وشرطة ولاية فانفارا الإيطالية ،

وشرطة نيو ساوث ويلز ، وفرقة شرطة بروناي الملكية ، وفرقة حرس القلعة وشرطة جمهورية التشيك ، وأوركسترا شرطة فيينا ، وفرقة الموسيقى التابعة للشرطة الوطنية، بوركينا فاسو ، وفرقة شرطة غانا ، وفرقة الشرطة الوطنية الإسرائيلية ، وأوركسترا الرياح التابعة لوزارة الداخلية الليتوانية ، وفرقة شرطة موريشيوس ، وفرقة موسيقى الشرطة الوطنية الفلبينية ، والفرقة الرئيسية للموسيقى في شرطة السنغال ، وأوركسترا الشرطة السلوفينية ، وموسيقى المزامير بشرطة نيوزيلندا ، وفرقة الشرطة البولندية ، وفرقة شرطة سنغافورة ، وأوركسترا الشرطة الوطنية الكورية ، وفرقة مزامير شرطة غلاسكو ، والفرقة الموسيقية للشرطة الوطنية في بيرو ، وفرقة موسيقى الدرك الوطني البرتغالي ، وأوركسترا وزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا، وفرقة موسيقى إدارة شرطة مدينة تايبيه الجديدة.

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