محمد بن زايد: النبي محمد أرسى أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى المولد النبي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسى أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة.

وقال سموه عبر تويتر: مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة، رسول المحبة والتسامح والسلام، سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين، إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق، وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء.

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