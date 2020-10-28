وفد «قوات الأمن الخاصة» يطلع على أفضل ممارسات «أمن المواصلات» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من قيادة قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية إدارة أمن المواصلات في دبي للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير جودة الأداء والاستفادة من الخبرات في استحداث وتصميم المناهج التدريبية.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية داخل وخارج الدولة، إذ قام الوفد الزائر بعمل جولة لمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لمركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات.

واطلع الوفد خلال الجولة على المنصات المتوفرة في محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب وهي منصة محاكاة واقعية لمحطات المترو، ومنصة غرفة العمليات وأنظمتها، ومنصة الأجهزة الذكية واستخداماتها، وقاعة التدريب باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وتخللت الزيارة شرحاً عن منظومة العمل الأمني والبرامج التدريبية المقدمة من مركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات.

وفي نهاية الزيارة قامت المقدم عيسى الاستاد رئيس مركز تأمين الحماية والسلامة بتقديم الدرع التذكاري للرائد إبراهيم محمد الظهوري رئيس قسم التعليم بمعهد قوات الأمن الخاصة.

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