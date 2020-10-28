حاكم الشارقة يفتتح مركز كلباء التجاري

المصدر: وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم الأربعاء، مركز كلباء التجاري.

وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذانا بالافتتاح الرسمي، تجول سموه في مرافق وأقسام المركز، مستمعا إلى نبذة عن مراحل مشروع المركز وما سيوفره من محلات وخدمات لأهالي وزوار مدينة كلباء.

وتفقد سموه فرع جمعية الشارقة التعاونية واطلع على المعروضات والمنتجات بمختلف أنواعها وما تحويه الجمعية من أقسام للمواد الغذائية الجافة والأجبان والملحمة والمسمكة والخضروات والفواكه والألبان والمشروبات والمجمدات والمنتجات العضوية والصحية

والمستحضرات التجميلية والمواد المنزلية وتضم أكثر من 18 ألف صنفا مختلفا.

واطلع سموه على خطط وأهداف مركز كلباء التجاري في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وما سيقدمه من فرص استثمارية داعمة للقطاع التجاري في المدينة.

ويتميز المركز بموقعه الاستراتيجي، وقربه من محمية أشجار القرم وكورنيش كلباء والمباني الحكومية والجامعية، ويقع على مساحة 22 ألفا و 804 أمتار مربعة، ويضم 38 متجرا و 10 أكشاك، وقاعة سينما ونادي رياضي ومنطقة ترفيهية تتسع لـ 600 زائر، و318 موقفا للسيارات.

واستوحي شعار مركز كلباء التجاري من شجرة القرم التي تتميز بها مدينة كلباء حيث تضم محمية أشجار القرم ونظرا لدلالتها البيئية وكونها دائمة الخضرة ودورها في توفير البيئة الملائمة لتكاثر عدة أنواع من الكائنات الحية.

حضر الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في كلباء، والمهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، وماجد سالم الجنيد الشويهي الرئيس التنفيذي للجمعية.

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