صحة دبي تطالب المنشآت التعليمية باستئناف الفحوصات الدورية وبرنامج التحصين

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

وجهت هيئة الصحة بدبي اليوم في تعميم أصدرته لكافة المنشآت التعليمية في دبي بضرورة استئناف الفحوصات الدورية وتقديم التطعيمات لكافة الطلبة المستحقين حسب جدول التحصين الوطني بمن فيهم الطلبة الذين يتلقون تعليمهم عن بعد

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 حسب ما ورد في الأدلة الإرشادية لإدارة حالات فيروس كوفيد 19 في المنشآت التعليمية وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة في المنشآت التعليمية ( المدارس ) وتماشيا مع معايير العيادات في المنشآت الصحية والأكاديمية، إضافة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص .

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