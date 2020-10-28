القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل التعاون الرقمي والتعليم والتغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نظمت القمة العالمية للحكومات، جلسات حوار افتراضية، لاستشراف مستقبل التعاون الرقمي، وفرص التعليم والعمل للأجيال القادمة، والعمل المناخي من أجل مستقبل البشرية. وشارك في الحوار العالمي رفيع المستوى، الذي أقيم بعنوان «75 دقيقة من أجل التعاون الدولي»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، وفي إطار مبادرة «UN 75»، التي أطلقتها المنظمة في ذكرى تأسيسها الـ75، أكثر من 5000 شخصية، بينهم مسؤولون إماراتيون ودوليون وخبراء عالميون.

وانطلق الحوار بكلمة افتتاحية لمعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وكلمة رئيسية لأنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أكدا خلالهما أهمية تعزيز أطر الشراكة الدولية في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما شهد الحوار مشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وشخصيات مقيمة على أرض الدولة من مختلف الأديان في رسالة تسامح عالمية، داعية لتعزيز الشراكة والتعاون الدولي لمصلحة الإنسان، ومعبرة عن قصة نجاح نموذج الدولة في تعزيز السلام والتعايش، وبناء منظومة قيم ترتكز على الاحترام والحوار في مجتمع يضم أكثر من 200 جنسية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل التعاون الرقمي والتعليم والعمل والتغير المناخي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز