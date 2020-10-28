«الموارد البشرية» في دبي تطلق «دليل فكرة»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، «دليل فكرة» وهو دليل إرشادي لتوجيه موظفيها حول كيفية إعداد مقترح لفكرة أو مبادرة مبتكرة لتحسين وتطوير الخدمات أو العمليات أو الأنظمة أو السياسات باستخدام أهم أدوات ومنهجيات الابتكار.

ويهدف الدليل إلى بناء القدرات الابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي، ونشر مفهوم «الجميع يبتكر»، ودعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار والمتمثلة في محور الحكومة «بناء قدرات الكوادر الحكومية المبتكرة»، إضافة إلى تحسين جودة الأفكار المقترحة على نظام المقترحات e-suggest.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على الابتكار وجعله أسلوب حياة، بهدف الارتقاء بالمورد البشري وتمكين الموظفين من الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

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