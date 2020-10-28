نهيان بن مبارك يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز آفاق التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في قصره أول من أمس، هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة.

ورحب معاليه بسفيرة أستراليا وناقش معها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن العلاقات بين الإمارات وأستراليا متميزة وتشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها سفيرة أستراليا في تعزيز أواصر التعاون بين الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق التنمية والازدهار.

من جانبها أكدت هايدي فينامور حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.. مشيدة بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

وأشادت بدور الإمارات وجهودها الرائدة في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش بين بني البشر على مستوى العالم، من خلال إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في دول العالم أجمع.

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