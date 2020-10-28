ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» 18 % خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي- وام

كشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات أن الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 أكتوبر شهد ارتفاعاً في حالات الشفاء من فيروس «كورونا» بنسبة 18% لتبلغ 12145 حالة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، لعرض المستجدات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة في التصدي لوباء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والإعلان عن القرارات ذات الصلة والهادفة إلى تعزيز عملية التعافي التام على مختلف المسارات.

و خلال الإحاطة قدم الحمادي مجموعة من الإحصاءات والأرقام، التي تعكس تطورات الوضع الصحي خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 أكتوبر 2020، فيما أعلن العميد مرشد المزروعي، المدير التنفيذي للبيانات السكانية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن بدء الهيئة عملية تحديث البيانات السكانية، وأهمية ذلك في تكوين منظومة رقمية تدعم متطلبات القطاع الصحي وجهوده.

وكشف الحمادي أن الأسبوع الممتد من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري شهد إجراء 778936 فحصاً على مستوى الدولة، بارتفاع قدره 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مشيراً إلى أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 10030 حالة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12% عن الأسبوع، الذي يسبقه، وبناء على هذه المعطيات يبقى معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات عند 1%، وهو معدل مماثل للأسبوع السابق، وبمقارنة هذا المعدل مع النسب على المستويين الإقليمي والعالمي يتضح أنه أقل من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 7.7%، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (6.5%)، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (6.5%).

وتابع: بلغ مجموع حالات الوفيات 12 حالة بانخفاض قدره 45% مقارنة بالأسبوع السابق، وبذلك يكون معدل الوفيات 0.4%، وهو من أقل النسب عالمياً مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي (%3.2)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2.4%)، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (3.3%).

من جانبه أعلن العميد مرشد المزروعي، المدير التنفيذي للبيانات السكانية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن إطلاق الهيئة لمبادرة «بياناتك.. هويتك» الهادفة إلى تحديث البيانات الشخصية من خلال التطبيق الذكي للهيئة أو عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.ica.gov.ae.

وأكد المزروعي أن عملية تحديث البيانات تسهم بشكل كبير وفعال في دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من انتشاره كونها توفر منظومة رقمية، تلبي متطلبات القطاع الصحي ومختلف القطاعات الأخرى، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها، وفق أفضل معايير الكفاءة والمرونة.

وكشف المزروعي أن المرحلة الأولى من المبادرة مخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إياهم للبدء في إجراء تحديث البيانات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الحالي، ولمدة شهر على أن يتم استئناف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل المقبلة، التي سيتم التنويه عنها لاحقاً.

وأوضح المزروعي أن التحديث في المرحلة الأولى يقتصر على مواطني الدولة في الفئات العمرية من 18 إلى 60 عاماً فقط، إذ تقع على كل فرد بالغ وكامل الأهلية مسؤولية تحديث بياناته الشخصية ومن يقع تحت سجله الأسري، كاشفاً عن استعداد مركز الاتصال رقم (600522222) لتقديم الدعم وضمان الاستجابة الفورية لاستفسارات المتعاملين حيال عمليات التحديث وكل خدمات الهيئة. وفي ختام الإحاطة طالب الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي الجميع بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون فيها كونها تؤثر بشكل كبير على المجتمع ككل.

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