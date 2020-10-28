«كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها الترشيدية في «ويتيكس»

المصدر: دبي - البيان

تقيم هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة عبر منصة «الأسبوع الأخضر» الافتراضية خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية اللتين تنظمهما الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض «دبي للطاقة الشمسية»، إلى أن المعرض يعد فرصة لاستعراض إنجازات الهيئة أمام العالم في مجال الترشيد، إضافة إلى تجديد التزامها بتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

كما تهدف الهيئة من خلال المعرض إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية ترشيد الطاقة ورفع كفاءتها ودعم استدامتها. وقد حققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2019 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و7.8 مليارات غالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و300 مليون درهم وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

جسر تواصل

وأضاف معالي الطاير: «بوصفه أحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة، بات المعرض جسر تواصل بين الخبراء والمختصين والشركات والجمهور ومنصة عالمية تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

كذلك يتيح المعرض للزوار المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة.

وتضم منصة»الأسبوع الأخضر«عدداً من الأركان المتنوعة منها ركن»اليوم العالمي للطاقة «الذي يشتمل على باقة من الأنشطة التوعوية الهادفة مثل التعهد الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز إشراك الجمهور في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الأفراد على الالتزام بالحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وسيتم إجراء سحب لتوزيع ثلاث جوائز قيّمة على المشاركين في التعهد؛ ويقدم ركن»الحياة الذكية«نصائح وإرشادات حول كيفية الاستفادة من مبادرة»الحياة الذكية«لاتخاذ قرارات ذكية تسهم في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ ويبرز ركن»وفورات الترشيد«الوفورات التي حققتها برامج ومبادرات الهيئة الترشيدية عبر السنوات؛ كذلك يستعرض ركن»جائزة الترشيد«خطوات التقدم للجائزة عبر الإنترنت وسبل تعزيز فرص الفوز بها؛ ويعرف ركن»نور وحياة«الجمهور، لا سيما النشء الجديد على سلسلة أفلام الرسوم المتحركة»مغامرات نور وحياة«- بشخصيتي الهيئة الكرتونيتين اللتين تمثلان الكهرباء والمياه وتبث حلقاته عبر موقع يوتيوب (DEWAOfficial) وموقع الهيئة الإلكتروني؛ بهدف غرس سلوكيات الترشيد في نفوس الأجيال القادمة.

ويسلط ركن»قصة نجاح«الضوء على أهم إنجازات الهيئة في مجال الترشيد والاستدامة فيما يستعرض ركن» حقن واسترجاع المياه الجوفية«طرق إنشاء وتطوير نظام للمياه متنقل متكامل ومستدام وعالي الكفاءة.

مشاريع

وتستعرض منصة «الأسبوع الأخضر» خمسة مشاريع طلابية مبتكرة؛ ومنها مشروع قدمته جامعة زايد يهدف إلى تصميم وتطبيق آلية اقتصادية لمعالجة المخلفات في الموقع؛ كما قدمت ثانوية التكنولوجيا التطبيقية مشروع أضواء ضباب شمسية؛ فيما تشارك الجامعة الأمريكية في دبي في مشروع مبتكر لتحويل المعثورات إلى قطع فنية.

وتشتمل المنصة كذلك على عدة مشاريع مبتكرة قدمها طلاب أكاديمية الهيئة، ومنها مشروع شاحن آلي يمكن التحكم به من أربعة مصادر؛ ومشروع روبوت ذكي شمسي.

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تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي 102 ندوة متخصصة وجلسة نقاشية خلال معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، الذي تنظمه من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، ويتضمن اليوم الثالث (الأربعاء) 38 جلسة وندوة نقاشية افتراضية متخصصة.ويشارك في الندوات والجلسات النقاشية خبراء ومتخصصون من كبرى الشركات العالمية يناقشون آخر التطورات وأحدث التقنيات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

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