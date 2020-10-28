ابتكارات موظفي «كهرباء دبي» على منصة المعرض

المصدر: دبي - البيان

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي عبر منصة المبتكرين في الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، ابتكارات عدد من موظفيها المتميزين، ممن ابتكروا أنظمة وبرامج ذكية تسهم في تعزيز الاستدامة والإنتاجية والصحة والسلامة، اعتماداً على أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتنظم الهيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 2020 عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد على الإنترنت، بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

ابتكارات ذكية

وتشتمل منصة المبتكرين على جملة من الابتكارات الذكية ومنها نظام «المراقبة والتحكم الآلي في مواقع الإنشاءات» الذي يرصد حالات التأخير في إنجاز المشاريع ويرسل إشعارات يومية إلى أصحاب القرار، كما يتيح تحديد أسباب التأخير بدقة.

ويمتاز النظام بسهولة استخدامه وكفاءته العالية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير الوقت بنسبة 9% وتخفيض التكاليف بنسبة 3%. وتستعرض المنصة أيضاً نظام «أنابيب مرزاب» الذي يحدد بدقة وخلال ثوانٍ مكان حدوث التسريب في أنابيب المياه، مما يتيح إصلاح التسريب بسرعة قياسية وتخفيض الفاقد.

كذلك تضم المنصة مشروع الخوذة الذكية التي تعمل على تنبيه العمال عند تخطي مسافة التباعد الاجتماعي أثناء العمل في الموقع ذاته، مما يسهم في المحافظة على سلامتهم وسلامة كافة أفراد المجتمع؛ إلى جانب نظام «رصد الآراء» الذي يتيح تحليل آراء المعنيين وتقديم بيانات مفصلة تساعد أصحاب القرار على تحسين كفاءة الخدمات.

ويتيح «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» للهيئة ولآلاف الشركات العارضة والمؤسسات الحكومية والخاصة إبراز إنجازاتها المبتكرة التي تعرض للمرة الأولى أمام عشرات الآلاف من الزوار والمستثمرين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، ما يعزز التنمية المستدامة.

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