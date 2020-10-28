المصدر: (أبوظبي - البيان)

يستعرض «قسم المسعود للطاقة»، المتخصص في أنظمة الدفع البحري وتوليد الطاقة، والموزع المعتمد لشركة «إم تي يو» التابعة لمجموعة «رولز- رويس» لأنظمة الطاقة العالمية، في الإمارات والبحرين، حلول الشبكات المصغرة لتوليد وتخزين الطاقة خلال المشاركة في أول نسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020.

وتشكل الشبكات المصغّرة اللامركزية لتوليد وتخزين الطاقة، داعماً أساسياً لشبكة الكهرباء بطريقة مرنة وفعالة، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها. وتعتبر هذه الشبكات، أنظمة لا مركزية للطاقة، معنية بتوليد الطاقة، إضافة إلى تخزين الطاقة، وتوليد الطاقة التقليدية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز