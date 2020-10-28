«أمن المساكن» تحمي المنازل على مدار الساعة

المصدر: (دبي - البيان)

طوّرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المتمثلة في إدارة الرقابة الجنائية في شرطة دبي خدمة «أمن المساكن» من خدمة أمنية لحماية المنازل في فترة قضاء المالك إجازته الصيفة التي يحدد فترتها إلى خدمة ذكية تحمي المسجلين فيها على مدار 24 ساعة طوال العام على أن يراقب المالك مسكنه عبر الكاميرات وأجهزة الاستشعار والأنظمة الذكية.

وبلغ عدد المسجلين في خدمة «أمن المساكن» في شرطة دبي منذ انطلاق الخدمة حتى الآن 5000 مشترك من مختلف الجنسيات، ويمكن للجمهور التسجيل في الخدمة عبر تطبيق «شرطة دبي» على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.

وقال العقيد راشد بن ظبوي الفلاسي مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: «إن الخدمة حققت أهدافها المتمثلة في تقليل جرائم سرقة المنازل وتقليل فرص ارتكابها، وحماية المنازل»، لافتاً إلى أنه بعد تحويل الخدمة إلى ذكية يمكن للمالك مراقبة مسكنه وإشعار الشرطة في حال تبين له محاولة اختراق من خلال استقباله لإشعار عبر هاتفه الذكي يفيد أن هناك محاولة اختراق للمسكن، ثم يُشعر أفراد الشرطة ليتم التوجه فوراً إلى مسكنه، مؤكداً أن فرق العمل في الخدمة تعمل وفق استراتيجية الحد من الجريمة.

وأوضح أن خدمة «أمن المساكن» هي خدمة أمنية وقائية مجانية لحماية منازل الجمهور أثناء قضائهم إجازاتهم داخل الدولة أو خارجها، أو خلال سفرهم لأي أسباب أخرى، أو من خلال تسجيلهم فيها على أن يتم مراقبة المسكن على مدار 24 ساعة طوال العام، تحقيقاً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي بجعل دبي مدينة آمنة وسعيدة.

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