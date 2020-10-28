تفاهم بين «إقامة دبي» و«ورشة حكومة دبي» لتعزيز التميز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع ورشة حكومة دبي، بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجالات الاستراتيجية والتميّز المؤسسي.

وتهدف المذكرة أيضاً إلى تفعيل قنوات الاتصال بين الطرفين، والاطلاع عن كثب على أفضل التجارب الداعمة لتطوير الأداء.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بتنظيم ورش عمل تدريبية وتأهيلية تخصصية لتطوير إمكانات ومهارات الكوادر البشرية في مجال التميّز المؤسسي.

ووقع الاتفاقية كل من اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي.

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، على أهمية توحيد الجهود وتسهيل قنوات تبادل الخبرات والتجارب حول آليات تقييم وتحكيم الجوائز الداخلية، في سبيل رفع مستوى كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات تحقيقاً لسعادة المتعاملين.

آفاق

وقال اللواء محمد المري: «يسعدنا عقد شراكة بنّاءة مع «ورشة حكومة دبي» لاستكشاف آفاق جديدة للنهوض بالأداء الحكومي والوصول به إلى أعلى مستويات التميز، انسجاماً مع نهج إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تقييم وتطوير العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يرقى إلى تطلعات المتعاملين باعتبارها أولوية قصوى بالنسبة لنا. ونسعى إلى العمل عن كثب مع الورشة وكافة الجهات الحكومية لدفع عجلة التقدم وتعزيز ثقة المتعاملين بخدماتنا التي نلتزم بتطويرها بصورة دورية وفق آليات متقدمة للتقييم والتحسين».

تعامل

وأضاف اللواء المري: «إن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلب تكثيف الجهود مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى لتطوير منهجيات تتبنى التميز في منظومات عملها، والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز جاهزيتنا للاستعداد للخمسين ومتطلبات المرحلة المقبلة».

ارتقاء

ومن جهته أوضح فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أنّ مذكرة التفاهم مع «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي» تمهّد الطريق أمام بناء شراكة متينة فيما يتعلق بالارتقاء بآليات التقييم ودفع عجلة التطوير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية لتضاهي الأفضل عالمياً، مشدّداً على التزام الورشة بتبادل أفضل الممارسات وأنجح التجارب مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، وفي مقدمتهم الهيئة، وذلك في إطار الحرص المشترك على ترجمة غايات «خطة دبي 2021» في جعل حكومة دبي رائدة وسبّاقة في تلبية الاحتياجات.

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