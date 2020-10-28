122 مرشحاً لجوائز «جلف كابيتال» للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جلف كابيتال» و«ميد غلوبال داتا» عن أسماء المرشحين في القائمة النهائية لجوائز «جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة» في نسختها التاسعة، وهي جوائز تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث يتم الاحتفاء بنجاحاتهم وابتكاراتهم، التي تدعم النمو في المنطقة موضحةً وصول 122 إلى قائمة الترشيحات النهائية ضمن 17 فئة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يضم أكثر من 94% من الشركات في الإمارات و99% من شركات القطاع الخاص في السعودية، العماد الرئيسي للاقتصاد في المنطقة حيث يوظف نسبة كبيرة من القوى العاملة ويساعد الدول على تحقيق أهدافها الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن الاقتصاد النفطي.

ونظمت شركة «جلف كابيتال» بالتعاون مع «ميد غلوبال داتا» برنامج «جلف كابيتال إس إم إي انسايتس»، والذي شهد حضور أكثر من 750 مشاركاً من منطقة مجلس التعاون الخليجي لسلسلة من الندوات الافتراضية، وتكللت بتنظيم قمة افتراضية حظيت بإقبال عالٍ، لما وفرته من نقاشات تعتمد على غنى المحتوى، حيث سعت هذه الندوات والقمة الافتراضية لبناء مجتمع صغير يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة «كورونا».

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «تطور برنامج الجوائز ليصبح مبادرة أوسع، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو تطور أتى في وقته تماماً. لقد أردنا هذا العام أن نصل إلى مجموعة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأردنا أيضاً أن نقدم لها دعماً أكبر، إضافة إلى التقدير الذي يحصلون عليه من خلال الجوائز».

وقال ريتشارد طومسون مدير التحرير في «ميد»: «تقدر جوائز «جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة» الشركات التي لم تتمكن بفضل مهاراتها وعملها الدؤوب من التعامل مع الفترة الحالية فحسب، بل والتميز خلال تجاوز تحديات العام 2020، إذ إن الآليات التي تمكنت بفضلها هذه الشركات من تغيير استراتيجيتها ونماذج أعمالها، خلال هذه الفترة كانت متميزة، ويُعد العدد الكبير من طلبات المشاركة في نسخة هذا العام من الجوائز دليلاً على المرونة والعزم على النجاح سواء من قبل رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة في الإمارات وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 17 فئة من الجوائز 9 ديسمبر 2020.

مشاركات

تلقت جوائز «جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة» جزءاً من هذا البرنامج أكثر من 350 طلباً للتسجيل في الجوائز، منها أكثر من 300 طلب مشاركة من شركات تعمل في المنطقة.

وقد انتقلت 122 إلى قائمة الترشيحات النهائية ضمن 17 فئة من فئات الجوائز أبرزها: جائزة «جلف كابيتال لأفضل شركة» للعام، وجائزة ماستركارد لأفضل شركة تكنولوجية ناشئة، وأفضل شركة مبتكرة، وأفضل شركة إماراتية، وأفضل شركة تدخل تحولاً جذرياً في قطاعها.

ومن بين الشركات المرشحة: «أكورن ستراتيجي»، و«هوتيل داتا كلاود»، و«كينغستون ستانلي»، و«لوك أند ستوك»، و«مانش بوكس»، وستقوم لجنة مستقلة تضم أكثر من 50 ممثلاً من شركات عالمية وإقليمية، ومن جهات حكومية وخبراء من قطاعات مختلفة بتقييم المشاركات المقدمة، وتحديد الفائزين لكل فئة.

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