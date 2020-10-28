دبي تحتضن فعالية لدعم الأعمال في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي أوائل الشهر المقبل الفعالية السنوية لـ GELLIFY وهي منصة دولية تدعم المنظمات من خلال خدمات استشارية للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة تساعد الشركات الناشئة، تحت عنوان «ريادة الأعمال 2020». ويوفر الحدث الحصري الفرصة لخبراء رأس المال المؤسساتي المغامر والمتخصصين في البحث ورجال الأعمال وهواة الابتكار لاستكشاف العالم الجديد والملهم، حيث تطلق الشركات الناشئة ابتكارات جديدة تساعد الشركات الكبرى لتزدهر وتواكب الاقتصاد الجديد.

وقال أندريا لانديني، الشريك الإداري ورئيس المجتمع في GELLIFY: «يسر GELLIFY جلب المبتكرين من العالم إلى المبادرة السنوية الرابعة لريادة الأعمال المؤسسية التي توفر الأدوات اللازمة لإنشاء ثقافة ريادة الأعمال الداخلية في أي مناخ اقتصادي، واستخدام نماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة لتهيئة ظروف لازدهار الشركات، كما سيساعد الحدث أصحاب الشركات على استخدام نماذج CVC لتحقيق مزيدًا من الإبداع».

مناقشات

سيشهد الحدث الذي يعقد في 9 و11 نوفمبر نقاشات محفزة حول النظام البيئي العالمي لرأس المال المغامر من خلال اللجان والمقابلات والعروض البحثية والمناقشات. وستتنوع الموضوعات من نماذج التطوير والنمو للشركات القائمة العاملة في الاقتصاد التقليدي إلى المشاريع التجارية وبناء المشاريع الجديدة والتحول الرقمي.

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