5 توصيات لتسهيل حصول المواطنين على خدمات برنامج زايد للإسكان

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

حدد متعاملو برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال الحلقة النقاشية «الافتراضية» التي نظمتها لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس (الاثنين) تحت عنوان «برنامج زايد للإسكان الواقع والطموح»، 6 تحديات رئيسية تواجههم في الحصول على الخدمات التي يقدمها البرنامج من منح وقروض، فيما تبنت اللجنة 5 توصيات ستتم مناقشتها تحت قبة البرلمان مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان، منها منح كل مواطن عدداً من المنازل يتناسب مع عدد زوجاتهم المواطنات، يصل إلى 3 منازل حال تزوجه بثلاث مواطنات.

وشملت التحديات عدم وجود آلية دورية لتقييم الأوضاع الاجتماعية لفئة منح القروض خاصة الحاصلين على الإعانات الاجتماعية وأصحاب الدخل المحدود، طول فترة انتظار المتقدمين للحصول على منح أو قروض.

كما تضمنت التحديات وصعوبة حصول المواطنين المتعثرين عن السداد على إعفاءات أو تحويل قروضهم إلى منح في حال التقاعد أو خفض رواتبهم الشهرية، ورفض البرنامج معظم طلبات كبار المواطنين، بحجة عدم بلوغهم سن الـ60 عاماً، وعدم وجود آلية لدراسة إمكانية جدول الاستقطاعات الشهرية المقررة لفئة المستفيدين من القروض تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تطرأ، رفض طلبات المرأة المواطنة في حال تزوجها بوافد يتجاوز راتبه الشهري مبلغ 20 ألف درهم.

8 مقترحات

وقدم المشاركون 8 مقترحات رئيسية هي توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين بإنشاء مساكن «خضراء ومستدامة» تسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشاريع، لوجود مقاولين متعسرين أو ليس لديهم القدرة والسعة المالية المطلوبة للإنجاز.

5 توصيات

وتبنت اللجنة في ختام الجلسة 5 توصيات ستتم مناقشتها تحت قبة البرلمان مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان، منها منح كل مواطن عدداً من المنازل يتناسب مع عدد زوجاتهم المواطنات، يصل إلى 3 منازل حال تزوجه بثلاث مواطنات، ضرورة إدخال تعديلات على البرنامج والتطبيق الإلكتروني الخاصة ببرنامج زايد للإسكان.

وأكدت اللجنة بأن التوصيات التي سيتم طرحها، تتضمن إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بسدادها المواطنون الحاصلون على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليفه المعيشية.

اهتمام

قالت ناعمة المنصوري «مقررة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة»، إن تنظيم الحلقة النقاشية يأتي في ظل اهتمام وسعي المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز التواصل المجتمعي وضرورته لإثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوعات الرقابية المحالة للجان المجلس من مختلف جوانبها، بالإضافة إلى اطلاع اللجنة في إطار مناقشتها لموضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» على أهم التحديات التي تواجه المواطنين.

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