بلدية الشارقة تعلن عن مجانية المواقف العامة بيوم «المولد النبوي»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة يوم الخميس الموافق 29/10/2020 بمناسبة المولد النبوي الشريف، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ.

وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز 1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1 و2 و3، وشارع المدينة الجامعية.

وفي هذا السياق أكد علي أحمد أبو غازيين، مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على تهيئة المواقف العامة وتوفيرها للقاطنين والزوار، خصوصاً في المناطق الحيوية والسياحية، مشيراً إلى أن البلدية ستستمر في التفتيش على المواقف للتأكد من التزام الجمهور ورصد كل من يسيء استخدامها كالوقوف المزدوج، وغيرها من المخالفات، بهدف إتاحة المواقف لجميع السكان والزوار والاستفادة منها خلال الذهاب إلى وجهاتهم المختلفة.

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