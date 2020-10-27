644 أسرة من ضحايا الفيضانات بالسودان تستفيد من مساعدات «دار البر»

المصدر: دبي - البيان

قدمت جمعية دار البر دعماً مالياً وسلالاً غذائية لـ644 أسرة سودانية، تضم 2813 فرداً، من المنكوبين والمتضررين جراء الفيضانات الأخيرة، بمدينة شندي وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة، في إطار حملة الإغاثة، التي أطلقتها الجمعية في سبتمبر الماضي، فيما اختتم وفد «دار البر» زيارته ومهمة عمله في السودان، لرصد ودعم حملة إغاثة الأهالي والمناطق المنكوبة.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي للجمعية إن زيارة وفد الجمعية ضم كلاً من عبد الكريم جعفر الحسن، مدير إدارة المشاريع والكفالات، وعبد العزيز الكمالي، مدير إدارة البحوث والتعليم، حيث إن مهمة الوفد تركزت حول رفع تقارير عاجلة عن الأوضاع والمناطق الأكثر تضرراً وحجم الأضرار، وتفقد أوضاع المتضررين من الفيضانات الأخيرة في السودان.

ومتابعة سير تنفيذ عمليات الإغاثة والإشراف على مجرياتها بجانب شركاء «دار البر»، والرقابة ومتابعة سير عمل المستشفى الميداني الإماراتي المتنقل، الذي أنشأته الجمعية ورصد احتياجات ومتطلبات المستشفى عن قرب، وغيرها من الاحتياجات في مختلف الجوانب، لتخفيف المعاناة، التي نجمت عن الكارثة، التي تأثرت بها معظم ولايات السودان.

ومن جانبه قال يوسف اليتيم رئيس قطاع الزكاة والمشاريع بجمعية دار البر إن برنامج عمل الفريق الميداني في السودان اشتمل على الاجتماع مع إدارة منظمة الإحسان الخيرية، والتعرف على الأوضاع في المناطق المتضررة، والاطلاع على الإحصائيات الخاصة بأوضاع ما بعد الفيضانات، والجهود، التي أنجزت في مساعدة المناطق المنكوبة والمتضررين كما قام الوفد بزيارة مناطق عديدة متضررة في ولاية نهر النيل، ضمن قرى مويس والقليعة وساردية الشقالوة، لثلاثة أيام متتالية.

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