ورشة تناقش دمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تفاعلية افتراضية تحت عنوان «برنامج الخطوات الخمس» لمقابلة المريض النفسي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بمشاركة 116 من أطباء الأسرة والأطباء العامين، وذلك في إطار مبادرات البرنامج الوطني للصحة النفسية لدمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال رفع كفاءة الفريق العلاجي وتقديم مفهوم جديد في تقييم وتشخيص وعلاج القلق والاكتئاب في خمس خطوات.

وأكدت الدكتورة منى الكواري، مديرة إدارة الرعاية التخصصية، في افتتاح الورشة الافتراضية التي قدمها الخبير الدولي الدكتور عبدالله الخثعمي، استشاري طب الأسرة من المملكة العربية السعودية، أن الوزارة حريصة على إطلاق مبادرات للارتقاء بخدمات الصحة النفسية بما يتماشى مع السياسة الوطنية الموحدة للصحة النفسية، التي جاءت لضمان حقوق الأفراد ممن يعانون الأمراض النفسية من خلال تطبيق أعلى المعايير والأنظمة العالمية.

وأضافت أن عقد الورشة التدريبية للكوادر الطبية يأتي ضمن جهود تطوير ومتابعة أنشطة وخدمات الصحة النفسية في منشآت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتفعيل دمج الرعاية الصحية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كنسخة مصغرة من برنامج MH-Gap المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الدكتورة منى الكواري أن برنامج دمج خدمات الصحة النفسية بمراكز الرعاية الصحية الأولية يتضمن تقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية للتقليل من مخاطر الانتكاس والتمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمريض النفسي، بهدف التقليل من مضاعفات أكثر الأمراض النفسية انتشاراً مثل الاكتئاب والقلق من خلال تبني أنماط الحياة الصحية وتوفير التشخيص المبكر والعلاج المناسب لهذه الأمراض.

وتقديم خدمات الأمراض النفسية وتعزيز الوعي في المجتمع عن اضطرابات الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحسين مهارات الأخصائيين النفسيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية في التعامل والكشف عن الأمراض النفسية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت سابقاً برنامجاً لدمج خدمات الصحة النفسية في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال تنفيذ سلسلة برامج تدريبية شارك فيه 155 من الكوادر الطبية المتخصصة في الصحة النفسية ومن أطباء الأسرة والأطباء العموميين، وبناءً على ذلك تم دمج أكثر من 37 مركزاً صحياً في برنامج الصحة النفسية منذ عام 2015 إلى الآن، كما نظمت الوزارة سلسلة برامج تدريبية وصلت إلى أكثر من 26 برنامجاً تدريبياً للكوادر الطبية والفنية.

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