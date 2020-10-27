محاكم رأس الخيمة وجامعة الشارقة تتفاهمان لتبادل الخبرات

المصدر: الشارقة- وام

وقعت دائرة محاكم رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة بمقر الجامعة بهدف دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ودعم أطر التفاهم المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المختلفة.

وقع المذكرة عن محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، وعن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.

وأكد الخاطري حرص دائرة محاكم رأس الخيمة على تعزيز التعاون مع الجامعات الرائدة في الدولة، لتعزيز الشراكات الفاعلة، والعمل على تطوير الأنشطة والبرامج ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، بما يساهم في تأهيل الكوادر الشابة، ودعم طلبة الجامعة في المجالات المهنية والقانونية، وتوفير كل الإمكانات وفرص التدريب والتطوير المهني لهم، بما يؤهلهم مهنياً.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أهمية المذكرة في تحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين في مختلف الجوانب القانونية، وتوفير الفرص التدريبية لطلبة الجامعة، وإتاحة المجال للاستفادة من الخبرات العلمية الموجودة في جامعة الشارقة وفي مختلف التخصصات الأكاديمية.

ونصت مذكرة التفاهم على أن يتم بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين، وتعزيز أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية، وخدمة المجتمع في الحقل القانوني، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات المشتركة، ودعم المهارات الإبداعية والابتكار.

كما نصت المذكرة على مشاركة طلبة جامعة الشارقة في الأنشطة العلمية والتدريب الميداني من خلال استقبالهم في المحاكم، بهدف إكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا فاعلين في سوق العمل، وذلك ضمن الساعات المعتمدة لكل طالب والمحددة من الجامعة، والعمل على تنظيم المحاضرات العلمية المتبادلة بين الطرفين لطلبة الجامعة، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات العلمية لموظفي المحاكم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز