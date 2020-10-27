«الاتحادية للكهرباء» تواصل العمل بمشروع محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين

المصدر: عجمان- البيان

تواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء جهودها، التي تستهدف المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036، عبر عدد من المشاريع من بينها محطة تحلية المياه الجديدة بأم القيوين، والتي تعد واحدة من أهم مشروعات الهيئة في المرحلة الراهنة.

وقد تفقد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة، مواقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطوط النقل للمحطة، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل من المدير التنفيذي لدائرة المياه عارف أحمد برحمة، والفريق المشرف على العمل بالمشروع، والذي شهد إنجاز نحو 50% من مخططات الأعمال به.

تتضمن المرحلة الحالية تنفيذ خط نقل قطر 1200 مم من المحطة باتجاه إمارتي أم القيوين وعجمان، والذي سيتم من خلاله نقل 30 مليون جالون يومياً، وخط قطر 1000 مم باتجاه إمارة رأس الخيمة، ويتم عبره نقل 20 مليون جالون يومياً.

واختتم مدير عام الهيئة جولته بزيارة مركز تخزين وتوزيع المياه الجديد بمنطقة الخريجة برأس الخيمة، والذي تبلغ سعته الاستيعابية 150 مليون جالون، واطلع على سير أعمال التسوية وتهيئة الموقع قبل البدء بأعمال الإنشاءات.

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