«شرعية صندوق الزكاة» تناقش قرار إلزامية المؤسسات المالية بإخراج الزكاة

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت «اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة» اجتماعها الخامس لهذا العام برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء وعضوية كل من الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، والشيخ اليدالي الدين، والشيخ طالب الشحي، والشيخ الدكتور محمد سليمان البلوشي، والشيخ الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها - الذي عقد افتراضياً تماشياً مع توجهات الدولة في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا المستجد - الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ومنها قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 حول إلزامية المؤسسات المالية بإخراج الزكاة وتحويل 20% منها لصندوق الزكاة ومعيار تصنيف الشركات المعنية بالقرار ومدى إمكانية تطبيق شركات التأمين الإسلامية المعنية بالقرار لمعيار الزكاة رقم 35 الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية واتخذت قرارها باعتماده مرجعاً وأساساً تحسب عليه شركات التأمين الإسلامية قدر الزكاة الواجب عليها.

واعتمدت اللجنة كذلك عدداً من الفتاوى الصادرة عنها خلال الفترة السابقة، ومقترحات المحاضرات والبحوث من أعضاء اللجنة ضمن خطتها للسنة القادمة.

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