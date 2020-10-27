إصدار جديد لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

أصدرت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم كتيبا توثيقيا لفعاليات الدورة الـ 23 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت خلال شهر رمضان 1440 ه وذلك في إطار خطتها الإعلامية لعام 2020 .

وقال سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم كل الدعم للجائزة خدمة لحفاظ كتاب الله في العالم.

ولفت بوملحه في الكلمة الافتتاحية للإصدار الإعلامي إلى أن هذا الإصدار الـ 23 لكتاب المسابقة هو عبارة عن سجل لحفظة كتاب الله الذين أتوا من جميع بقاع الأرض للمشاركة في مسابقتها القرآنية المباركة ومرجع للمهتمين بهذه المسابقة من عاملين فيها ومحبين لكتاب الله دونت فيه جهودهم التي دامت شهورا وإحياء لأجواء قرآنية إيمانية استمرت أياما.

من جهته ذكر أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام أن هذا الإصدار يوثق لجميع الفعاليات التي أقيمت خلال الدورة الثالثة والعشرين ويحتوي على السيرة الذاتية للشخصية الإسلامية التي تم اختيارها لهذه الدورة وهو سعادة جمعة الماجد والسيرة الذاتية لجميع أعضاء لجنة التحكيم للمسابقة المبدئية والتصفيات النهائية فضلا عن تغطية كاملة للحفل الختامي وحفل تكريم الرعاة وغيرها من الفعاليات.

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن تأجيل فعاليات الدورة الرابعة والعشرين بسبب جائحة " كورونا " حفاظا على سلامة المشاركين وضيوف المسابقة وجمهورها وستعلن في وقت لاحق عن موعد استئناف فعالياتها ومسابقاتها.

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