المواقف مجانية في أبوظبي خلال إجازة المولد النبوي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي - التابع لدائرة البلديات والنقل - عن مجانية رسوم المواقف خلال إجازة المولد النبوي الشريف، وذلك بدءاً من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020 حتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020.

وأكد المركز ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وشدد على أهمية استخدام المواقف العامة حسب الأحقية وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

كما أعلن المركز أن عمل مراكز إسعاد المتعاملين «عن بُعد» سيتوقف خلال الإجازة، على أن يُستأنف يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، حيث تقوم مراكز إسعاد المتعاملين حالياً بخدمة الجمهور عن بُعد، تحت شعار «خدماتنا من منزلك.. ملتزمون بخدمتكم»، من خلال استقبال المعاملات عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae، والبريد الإلكتروني customer.care@itc.gov.ae ومركز الاتصال المجاني 80088888، بالإضافة إلى تطبيق «Darb» الذكي، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبّارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير.

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