ترجمة لرؤية محمد بن زايد ..سيف بن زايد يوجه بإطلاق مبادرة " فزعة فخر الوطن "

المصدر: وام

ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة " كورونا " .. وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. بإطلاق مبادرة " فزعة فخر الوطن " بالتعاون مع مكتب فخر الوطن.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة بين مكتب فخر الوطن والبرنامج الوطني للمكافآت السلوكية-فزعة , لتقديم بطاقة "فزعة فخر الوطن" المخصصة للعاملين في الخطوط الأمامية في دولة الإمارات و سيتم تفعيلها بتاريخ 1 نوفمبر 2020 و التي ستمنح بموجبها إلى جميع المسجلين في قاعدة بيانات "فخر الوطن" من أبطال الخطوط الأمامية، لتسهيل حصولهم على الخصومات والعروض والخدمات الخاصة ومساعدتهم وعائلاتهم على مواجهة التحديات خلال جائحة " كوفيد - 19 ".

وأعد برنامج عضوية ( فزعة فخر الوطن ) المخصصة للعاملين في الخطوط الأمامية، بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حيث عمل سموه مباشرة مع البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية , لتأسيس برنامج "فزعة فخر الوطن" تقديراً لمساهمات أبطال الإمارات العاملين في الخطوط الأمامية.

وتوجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم ويسهم في حماية دولة الإمارات شعباً وأرضاً، وقال سموه : " إن أبطالنا في الخطوط الأمامية يجسدون القيم والمبادئ والسلوكيات الأساسية لتضامن المجتمع الإماراتي والمعنى الحقيقي لتعبير " الفزعه "، فهؤلاء الرجال والنساء الشجعان يعملون بلا كلل ويتعرضون للكثير من المخاطر لحمايتنا والحفاظ على مستقبلنا، فأصبحوا بفضل تضحياتهم المثال والقدوة .. مشيرا سموه إلى أن إطلاق بطاقة فزعة للاحتفاء بمساهماتهم ومنحهم ما يستحقون من دعم وتقدير ".

من جانبه قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن : " إننا نتواصل مع العاملين في الخطوط الأمامية ونستمع إليهم للتعرف على طبيعة التحديات التي يواجهونها وتؤثر فيهم و عائلاتهم، كي نتمكن من التعامل معها على النحو الأمثل ".

وأضاف معاليه " لقد قمنا بعمل شراكات لتطوير برامج دعم يمكنها إحداث تأثير حقيقي وإيجابي لدى أبطال الخطوط الأمامية في الدولة .. ونأمل أن تساعدهم بطاقة فزعة المخصصة لهم في التخفيف من بعض الضغوط المالية وإدخال السعادة والسرور عليهم وعلى أسرهم ".

مميزات بطاقة "فزعة فخر الوطن"

تقدم بطاقة " فزعة فخر الوطن" الجديدة التي تعد مبادرة اجتماعية لتعزيز التضامن داخل المجتمع.. العديد من الامتيازات القيمة التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على أكثر من 80 ألفا من العاملين في الخطوط الأمامية وعائلاتهم في الدولة من مواطنين ومقيمين، خاصة وأن برنامج عضوية فزعة سيستخدم لمكافأتهم ودعمهم لما يظهرونه يوما بعد يوم من شجاعة كبيرة وتفان خلال الجائحة وهو ما يتماشى مع قيم وأهداف مكتب فخر الوطن الرامية لتقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، وفهم التحديات والظروف الخاصة التي تواجهم والاستجابة لها من خلال برامج تلبي طموحاتهم وتطلّعاتهم.

وتتيح بطاقة " فزعة فخر الوطن "لحامليها الحصول على عروض وتخفيضات حصرية في مجالات التجزئة، الترفيه، الصحة، الرياضة، الضيافة، العناية بالجسم وغيرها في أكثر من 2600 علامة تجارية من خلال 5500 موقع متنوع وأكثر من 6000 منتج غذائي واستهلاكي لدي متاجر فزعة ومن خلال الموقع الإلكتروني www.fazaa.ae كما سيتمكن حاملو بطاقة فزعة من الحصول على خصومات على مختلف الخدمات من محال تأجير السيارات والتأمين على السيارات إلى حجوزات الفنادق في أفضل الوجهات حول العالم. إضافة الى خصومات تصل الى 40? في 131 مستشفى حول الإمارات على المواد والمستلزمات الطبية ومنها على سبيل المثال التجميلية أو الغير مشمولة في التأمين الصحي.

وسيسلم البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية بالتنسيق مع مكتب فخر الوطن .. بطاقات " فزعة فخر الوطن" مباشرة إلى جميع المسجلين رسمياً في قاعدة بيانات العاملين في الخطوط الأمامية.

وقد أنشئ مكتب فخر الوطن في يوليو 2020 بمرسوم اتحادي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويهدف المكتب لتقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، من خلال فهم التحديات والظروف الخاصة التي تواجه أبطال الخطوط الأمامية، وتقديم الحلول والاستجابة لها مباشرةً في المرحلة الحالية وعلى المدى البعيد، بالإضافة إلى إبراز التقدير الواجب وتكريم جميع الأبطال ممن يضحون ويعرضون أنفسهم للخطر لحماية مجتمع دولة الإمارات، والاعتزاز والفخر بهم لما يقدمونه من مثال خالد للإيثار والتضحية.

ويدعم المكتب جميع العاملين في الخطوط الأولى سواء موظفي القطاعات الطبية وغير الطبية التي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم.

يذكر أنه ضمن توجهات حكومة الإمارات في إطلاق وتبني مبادرات لتوثيق ،استثمار السلوكيات الإيجابية المعروفة في المجتمع الإماراتي تم إطلاق " البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية - فزعة " في وزارة " اللا مستحيل " والذي يهدف إلى تقديم مكافآت مقابل السلوك الإيجابي واستثمار الطاقات الإيجابية في المجتمع وتوظيفها في إطار مؤسسي.

ويتواصل العمل برؤية وتوجيهات حكومة الإمارات لتقديم مبادرات تعزز التوجه الإستراتيجي في توثيق واستثمار السلوكيات الإيجابية وتنمية المشاركة المجتمعية وبناء قدرات أفراد المجتمع وتوجيهها نحو البناء والاسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أن هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة من ناحية الشمول والتنوع بما يضمه من محاور تستهدف القطاعات الرئيسية التي تعمل عليها إدارة المكافآت السلوكية بـ "وزارة اللا مستحيل" للمواطنين والمقيمين بالدولة في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج عبر تطوير نظام مكافآت يوثق السلوكيات المجتمعية ويكافئ الملتزمين بها من خلال قياس السلوك الجيد للأفراد وإطلاق المبادرات لتحفيز المجتمع على تبنيها، ومنحهم نقاطا تحفيزية تتيح لهم الحصول على مكافآت متنوعة.

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