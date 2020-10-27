الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تطلق مبادرة "بياناتك هويتك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن العميد مرشد المزروعي، المدير التنفيذي للبيانات السكانية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن إطلاق الهيئة لمبادرة "بياناتك... هويتك" الهادفة إلى تحديث البيانات الشخصية من خلال التطبيق الذكي للهيئة أو عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت www.ica.gov.ae.

وأكد المزروعي أن عملية تحديث البيانات تسهم بشكل كبير وفعال في دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره كونها توفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي ومختلف القطاعات الأخرى، فضلا عن دورها المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة والمرونة.

و كشف المزروعي أن المرحلة الأولى من المبادرة مخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إياهم للبدء في إجراء تحديث البيانات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الحالي ولمدة شهر على أن يتم استئناف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل القادمة التي سيتم التنويه عنها لاحقا.

وأوضح المزروعي أن التحديث في المرحلة الأولى يقتصر على مواطني الدولة في الفئات العمرية من 18 إلى 60 عاما فقط، إذ تقع على كل فرد بالغ وكامل الأهلية مسؤولية تحديث بياناته الشخصية ومن يقع تحت سجله الأسري كاشفا عن استعداد مركز الاتصال رقم (600522222) لتقديم الدعم وضمان الاستجابة الفورية لاستفسارات المتعاملين حيال عمليات التحديث وكافة خدمات الهيئة.

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