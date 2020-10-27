محمد بن زايد: حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها "كورونا" مسؤولية مشتركة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة "كورونا" مسؤولية مشتركة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر إن حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة "كورونا" مسؤولية مشتركة..وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام تقنيات التواصل في مناسباتنا الاجتماعية من أعراس وعزاء وغيرها في هذه الظروف..يحفظ سلامتنا وأهلنا ومجتمعنا ويدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة.

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