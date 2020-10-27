"الصحة" تحصل على شهادتي "ايزو" في إدارة الابتكار والمعرفة

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الايزو 2019: 56002 في إدارة الابتكار والايزو 30401:2018 في إدارة المعرفة، كأول جهة اتحادية على مستوى دولة الإمارات تحصل على الشهادتين وفقاً لمعايير منظمة «الآيزو» الدولية. وذلك بعد أن انتهاء عمليات التقييم للتأكد من مطابقة أنظمة العمل ومستوى الخدمات لمعايير الجودة في إدارة الابتكار والمعرفة بما يتوافق مع آخر تحديث لنظام "الآيزو".

التزام بمعايير الجودة

وأكد سعادة عوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن حصول الوزارة على شهادتي الأيزو في الابتكار وإدارة المعرفة يترجم الحرص على تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021 لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، مشيراً إلى التزام الوزارة بمعايير الجودة العالمية كمنهج عمل في إطار سعيها لتغدو مؤسسة رائدة مستدامة ومبتكرة، في توظيف المزيد من التقنيات والممارسات العالمية لتطوير منظومة الابتكار والمعرفة وتأهيل الكوادر والكفاءات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ترسيخ إدارة الابتكار والمعرفة

وأكد صقر الحميري، الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير أن حصول وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادتي الأيزو في إدارة الابتكار وإدارة المعرفة كأول جهة اتحادية على مستوى دولة الإمارات، يعتبر ترجمة لحرص الوزارة على تطبيق معايير عالمية في جودة الرعاية الصحية، ومواصلة النجاحات التي تحققها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها في التعامل مع تداعيات كوفيد 19 خلال الأشهر الماضية. مشيراً إلى أهمية الحصول على "الآيزو" في تحفيز وتشجيع الموظفين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إنجاز وتقديم أفكار ابتكارية ترفد العمل المؤسسي والصحي وترسيخ إدارة المعرفة.

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