توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة غرباً، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.. وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

و أوضح المركز الوطني للأرصاد -في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 و المد الثاني عند الساعة 23:30 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 و الجزر الثاني عند الساعة 05:37.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 20:25 و المد الثاني عند الساعة 08:13 والجزر الاول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 20 65 15

دبي 31 21 50 10

الشارقة 33 16 60 15

عجمان 32 21 65 15

أم القيوين 32 15 60 20

رأس الخيمة 33 14 55 15

الفجيرة 31 21 50 20

العين 31 20 60 15

ليوا 32 19 80 15

الرويس 30 21 85 40

السلع 31 20 90 35

دلما 33 26 65 40

طنب الكبرى 33 25 70 30

طنب الصغرى 33 25 70 30

أبو موسى 33 25 70 30

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