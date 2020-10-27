"صحة دبي" تدشن مركزا متطورا لعلاج الأمراض المعدية والسارية والوبائيات

دشنت هيئة الصحة بدبي اليوم مركز "الضيافة الصحي" التابع لها والمتخصص في علاج الأمراض المعدية والسارية والوبائيات والذي جاء وفق أعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها عالميا في مثل هذا النوع من المنشآت الطبية.

وجاء المركز متكاملا في مرافقه وخدماته وتجهيزاته وتقنياته المتقدمة كخطوة مهمة قطعتها الهيئة للوصول بالمركز مستقبلا إلى نقطة أخرى يكون فيها مركزا طبيا دوليا لعلاج وأبحاث ومختبرات الأمراض المعدية والسارية.

ويقع المركز في منطقة دبي الصناعية وهو مكون من ثلاثة طوابق تضم 88 غرفة لرعاية مرضى "كوفيد-19" سواء كانت حالات عادية أو حرجة إلى جانب العيادات المتخصصة والصيدلية والمختبر وقسم الأشعة التشخيصية وأشعة المتابعة ..فيما يتسم المركز بالمرونة التي تسمح بأعمال توسعات أخرى مستقبلاً لمضاعفة عدد الغرف إلى 170 غرفة تحسباً لأية ظروف أو احتمالات.

ويمتد العمل في المركز على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع حيث بدأ المركز بالفعل يوم التدشين في استقبال عدد من حالات "كوفيد-19" لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة وذلك بإشراف إدارة مستشفى راشد التي يتبعها المركز مباشرة.

وأكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال تدشين المركز الجديد أن "صحة دبي" لا تدخر وسعا في التعامل مع مقتضيات المرحلتين الحالية والقادمة خاصة ما يتصل بالأمراض المعدية والسارية وبالتحديد تحدي "كوفيد-19" ..موضحا أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الماضية منذ بداية الجائحة العالمية وحتى اليوم من تسخير إمكانياتها وقدراتها لمواجهة هذا التحدي وأنها في الوقت نفسه عملت كثيرا في اتجاهات رفع الطاقة الاستيعابية لمنشآتها الطبية تحسبا لأية تطورات أو احتمالات لفيروس "كورونا".

وذكر أن مركز "الضيافة الصحي" يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية الفائقة التي تتبنى الهيئة تنفيذها والتي ساعدت كثيراً في الحد من مخاطر "كوفيد-19"وساعدت في رفع معدلات الشفاء من فيروس "كورونا".

وقال معالي القطامي إن هيئة الصحة بدبي وحين بدأت تحولاتها الجديدة وأعمال التطوير والتوسعات حرصت على تقوية بنيتها التحتية والتقنية معاً لاستيعاب أية تغيرات ومواجهة أية ظروف والتعامل مع أية مستجدات صحية على الوجه المرجو والمطلوب ..مشيرا إلى أن الهيئة عملت على تأسيس مثل هذا المركز ليكون مستقبلا مركزا دوليا متخصصا في علاج الأمراض السارية وفي الوقت نفسه يكون مختبراً فائق التقدم للفحوصات المخبرية ومركزاً متطوراً لأبحاث ودراسات الوبائيات.

وحيا معاليه الجهود التي تبذلها قطاعات وإدارات هيئة الصحة بدبي وفرق العمل المتخصصة التي كانت وراء هذا المركز ووراء إضافة منشأة طبية جديدة لرعاية مرضى كوفيد-19.

رافق معالي القطامي خلال التدشين الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية والدكتور عامر أحمد شريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس "كورونا" مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في هيئة الصحة بدبي والدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد.

وفي ختام جولته التفقدية بالمركز جدد معالي القطامي تأكيده بأن هيئة الصحة بدبي تعمل بشكل متواصل وتوظف كل ما لديها من إمكانيات وقدرات في سبيل تخطي تحدي فيروس "كورونا".

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