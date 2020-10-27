محاكم دبي تحدد مواعيد العمل وتلقي الطلبات في فروع الكاتب العدل

المصدر: دبي - البيان

حددت محاكم دبي مواعيد العمل وتلقي الطلبات في فروع الكاتب العدل الخارجية في «مركز الطوار– مركز وافي – مركز البرشاء – والبرشاء مول»، وذلك سعياً منها إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، للوصول إلى رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وأشارت محاكم دبي إلى أن ساعات تقديم الخدمة للمتعاملين في مركز الطوار ومركز وافي ومركز البرشاء من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 8 مساء، وفي البرشاء مول من الـ 8:15 صباحاً إلى الـ 13:30 مساء، وعلى الراغبين في تصديق معاملاتهم التوجه إلى أحد الأفرع أن يصطحبوا معهم المعاملات والمرفقات المطلوبة والهويات.

وأوضحت محاكم دبي: «إن الرسوم سيتم تحصيلها عن طريق البطاقات الائتمانية، ولن يتم قبول الدفع النقدي، إذ يقدم الكاتب العدل قنوات من الخدمات ومنها: «فروع الكاتب العدل العام- الكاتب العدل الخاص- الطلبات عن بعد، الذي يتم من خلال البريد الإلكتروني:

remote-notary@dc.gov.ae، وللفئات من هم فوق الـ 60 سنة، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، حيث يتم استقبال الطلبات عن بعد والبت فيها من الـ 9 صباحاً إلى الـ 13:00 مساء فقط خلال أيام العمل الرسمية».

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