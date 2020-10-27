شرطة دبي و«ويبو» تنظمان ورشة عمل «تعزيز الاحترام للملكية الفكرية»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز المعرفة والابتكار في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، ورشة عمل بعنوان «تعزيز الاحترام للملكية الفكرية» استهدفت المبتكرين والمبدعين والمعنين في مجال إنفاذ الملكية الفكرية من موظفي شرطة دبي.

وحاضر في الورشة التي استمرت على مدار يومين كل من: سامر الطراونة من شعبة إذكاء الاحترام لحقوق الملكية الفكرية في منظمة «ويبو»، والقاضي الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد القضائي، والقاضي الدكتور نادر السلامات من المملكة الأردنية الهاشمية، وأحمد الخطاب من شركة دينماير، والملازم أول خليفة عبيد الشامسي من شرطة دبي، والدكتور أحمد الزرقاني من شركة سماس للملكية الفكرية والحماية الجزائية للعلامات التجارية.

وناقشت الورشة أهمية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز التنمية الشاملة والحفاظ على الحقوق، وأثر غياب إجراءات الحفاظ على الملكية الفكرية في تكبد الجهات والمؤسسات والشركات خسائر مادية، إلى جانب أثر عدم استخدام المواصفات والمقاييس الدقيقة المُعتمدة للسلع والمنتجات في أن تكون سبباً في وقوع حوادث تؤثر في حياة البشر.

واستعرضت الورشة جهود القيادة العامة لشرطة دبي من خلال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في التعامل مع قضايا الملكية الفكرية وآليات ضبط القضايا، وصولاً إلى إرسال ملفاتها إلى النيابة العامة وإتلاف المواد المُقلدة بالتعاون مع بلدية دبي.

وناقشت الورشة حقوق المؤلف والجرائم التي تقع على حق المؤلف والحقوق المجاورة وذات الصلة، ومعنى «العلامة التجارية» وفقاً للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامة التجارية، والعقوبات المتعلقة بتزوير العلامة التجارية، واستعمالها.

وتناولت الورشة موضوع براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2006، ونظام براءات الاختراع المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقشت الورشة آلية «التحقيق والادعاء في جرائم الملكية الفكرية وآلية جمع الأدلة»، ودور أصحاب الحقوق في إنفاذ الملكية الفكرية، والصلاحيات الشرطية في مجال إنفاذ الملكية الفكرية.

وتناولت الورشة آلية نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالملكية الفكرية، وآلية التخلص من البضائع المُتعدية على الملكية الفكرية من الجهات المختصة، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول منصة «ويبو» الإلكترونية وقاعدة البيانات التي توفرها للجمهور والمُختصين في مجال الملكية الفكرية.

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