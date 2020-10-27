"إنسانية الشارقة" تصدر جواز سفر طبي لذوي متلازمة داون

المصدر: وام

أصدرت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مؤخرا " جواز السفر الطبي" المخصص للأشخاص ذوي متلازمة داون تزامنا مع شهر أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة داون.

يأتي إصدار الجواز بهدف توعية أولياء الأمور و أطباء الأطفال بالإجراءات والفحوص الأساسية التي ينبغي القيام بها وفق المعايير والشروط المعتمدة عالميا.

وأكدت منى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة أن هذه الخطوة والفحوصات المعتمدة من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ولجنة علم الوراثة المعنية بـ(الإشراف الصحي على الأطفال ذوي متلازمة داون) تأتي في إطار حرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة و تقديم الخدمات العلاجية والتربوية والتعليمية والتأهيلية لهم بشكل مباشر وسعيها المستمر للحد من أسباب الإعاقة بالكشف والتدخل المبكرين بالإضافة إلى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية بشكل عام.

وأوضحت اليافعي مجموعة من الخطوات الواجب على أولياء الأمور القيام بها بهدف الاستفادة المثلى من الجواز وفي مقدمتها ملء صفحة المعلومات بدقة ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة (سنويا) لأبنائهم من ذوي متلازمة داون تبعا للأعمار والتواريخ المحددة لكل فاحص.

ونوهت إلى أن مصطلح (جواز سفر طبي) لا علاقة له أبدا بموضوع (السفر) مؤكدة أن المدينة لا تدخر جهدا في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية الشراكة مع المؤسسات والجهات محليا وعربيا وعالميا لتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات وفي مقدمتها مجال الصحة وفق أفضل الممارسات العالمية.

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