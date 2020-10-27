ولي عهد عجمان يصدر قرارين بتعيين مدير عام ومدير تنفيذي لمكتب شؤون المواطنين

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم/17/ لسنة 2020 بشأن تعيين الشيخ عبدالله بن ماجد بن سعيد النعيمي مديرا عاما لمكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان ليتولى الإشراف على إدارة المكتب وتأدية المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب المرسوم الأميري رقم /12/ لسنة 2020.

كما أصدر سموه القرار رقم /18/ لسنة 2020 بشأن تعيين مريم علي المعمري مديرا تنفيذيا لمكتب شؤون المواطنين لتتولى مهام معاونة لمدير العام للمكتب في تأدية مهامه وصلاحياته.

يذكر أن مكتب شؤون المواطنين تم إنشاؤه بموجب المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2020 ليتولى مهام متابعة شؤون المواطنين وتسهيل حصولهم على المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح السياسات العامة للدعم الاجتماعي للمواطنين في الإمارة ووضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتحديد أولويات احتياجات مواطني الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع التوصيات بشأنها إلى ولي العهد لاعتمادها وتلقي طلبات الدعم الاجتماعي من مواطني الإمارة وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات بشأنها والمتابعة والإشراف على تنفيذ نتائج وتوصيات البحوث والدراسات الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

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