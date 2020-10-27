35 جهة حكومية وشبه حكومية تنضم إلى «إسعاد» خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في قاعة الشفافية بمبنى القيادة العامة، على النتائج التي حققتها لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة لشرطة دبي في الربع الثالث من العام الجاري، حيث أشاد معاليه بالجهود الملموسة التي بذلها فريق «إسعاد» لتوفير الخصومات والعروض لكافة الجهات المنضمة إلى البطاقة، مما كان له بالغ الأثر في رفع مستوى السعادة لدى الموظفين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحكومية في إسعاد المجتمع.

واستعرضت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، نتائج تقرير عمل لجنة بطاقة إسعاد حول نسبة النمو حتى الربع الثالث من عام 2020، مشيرة إلى أن عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المنضمة إلى «إسعاد» خلال هذا العام وصلت إلى 35 جهة جديدة، وبذلك ارتفع عدد شركاء «إسعاد» من تلك الجهات إلى257 جهة، ليستفيد من الخصومات المميزة التي تقدمها البطاقة 163 ألفاً و689 موظفاً في دوائر حكومية وشبه حكومية.

عروض

وقدمت العامري شرحاً حول عدد عروض الشركات والمؤسسات التجارية التي انضمت إلى «إسعاد» خلال عام 2020، حيث وصل العدد إلى 1333 عرضاً جديداً، وبذلك أصبحت العروض التي يضمها برنامج الخصومات في «إسعاد» 5362 عرضاً من مختلف القطاعات، سواء التعليمية أو الصحية أو الترفيهية وغيرها. وتطرقت العامري، إلى المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي نفذتها لجنة «إسعاد» خلال عام 2020، مشيرة إلى أن عدد المبادرات وصل إلى 28 مبادرة، استفاد منها 153 ألفاً و446 شخصاً، مؤكدة أن المبادرات توزعت بين العلاجية، والتعليمية، والدعم المادي، والتمكين، والتحفيز والتقدير وغيرها من المبادرات.

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