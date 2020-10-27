سلطان البادي: التميز سمة يومية لمنظومة القضاء

المصدر: أبوظبي - وام

كرم معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الفائزين «بجائزة وزير العدل للتميز» في نسختها الخامسة 2019 ـ 2020، والتي تعد إحدى الوسائل المعززة للتنافس الإيجابي الداخلي في وزارة العدل.

وقال معالي وزير العدل خلال الحفل الذي أقيم عبر تقنيات الاتصال المرئي: إن الوزارة تحرص بشكل دائم على بناء ثقافة مؤسسية محفزة لأعضاء السلطة القضائية والقيادات الإدارية والموظفين، لتعزيز الإنجازات والإبداعات والتميز في إطار العدالة والشفافية مشيراً إلى حرص الوزارة الدائم على تكريم الكفاءات المتميزة والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، وخاصة أن التميز أصبح سمة وأسلوب عمل يومي لمنظومة العدل والقضاء بالدولة.

ودعا معاليه المكرمين والمكرمات إلى بذل المزيد من جهود التميز والريادة، ونقل خبراتهم لزملائهم، ومشاركة كافة الفئات الوظيفية بالجائزة لإبراز القدرات وتطوير العمل بما يحقق للوزارة والقضاء المكانة المتميزة دائماً.

جهود

وأثنى معاليه على الجهود التي بذلها المكرمون هذا العام، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم وصعوبات وتحديات «كوفيد 19» التي عاناها الجميع، ولم تكن حائلاً دون استمرارهم في تطورهم وابتكاراتهم، بل على العكس كان هذا التحدي حافزاً لاستمرار تميزهم حتى وهم يعملون عن بعد، حرصاً من الجميع على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

مشاريع

وأشاد معالي وزير العدل بالمشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال الدورات الاستراتيجية السابقة والحالية، والتي ركزت على تحقيق رؤية الإمارات 2021، والريادة في تحقيق العدالة، واستشراف المستقبل، وتعزيز الاستدامة، سعياً لتحقيق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع، ورفع كفاءة وفاعلية النظام القضائي، داعياً إلى إظهار تلك الإنجازات والنتائج بشكل يؤكد مكانة وريادة وزارة العدل.

وتركز الجائزة على تمكين التميز كممارسة وسلوك تنظيمي لدى مختلف قطاعات الوزارة والأفراد فيها، وتساهم في نشر الوعي بثقافة التميز وتطوير القدرات بما يحفز الإبداع والابتكار.

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