13 ألف معاملة لـ «الاتصال والمتابعة» بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت إحصائية صادرة عن مركز الاتصال والمتابعة التابع لمركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إنجاز المركز 13253 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقال المقدم خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة: «إن الإحصائية الصادرة عن مركز الاتصال والمتابعة تأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على الارتقاء بخدماتها، وبما يحقق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات». وأوضح «أن المعاملات التي تم إنجازها تنوعت بين 4 خدمات وهي: «المكالمات، واتساب، اعتراض على مخالفة مرورية، واقتراحات وشكاوى»، حيث جاءت في مقدمتها خدمة تلقي مكالمات المتعاملين الهاتفية، والتي بلغت 7251 مكالمة، تلتها خدمة واتساب، والتي تم من خلالها إنجاز 5379 معاملة، اشتملت على استعلامات المتعاملين عن تجديد وتسجيل المركبات، وتحديث البيانات، والاستعلام عن المخالفات، تلا ذلك خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية بـ619 معاملة، فيما استقبل المركز خلال تلك الفترة 4 اقتراحات وملاحظات».

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أشار مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، إلى أن التنوع في تقديم الخدمات، والذي تحرص عليه شرطة الشارقة، يهدف لتوفير قنوات عمل يمكنها من تقديم خدماتها للمتعاملين بصورة بسيطة، ومتميزة، تساهم في إنجاز معاملاتهم بكل بسهولة ويسر، ومنها خدمة «واتساب» على الرقم 065177555.

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