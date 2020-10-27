1819 حالة شفاء جديدة من «كورونا» بالدولة

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن شفاء 1819 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 120750.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت عن إجرائها 85093 فحصاً جديداً، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1111 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك تبلغ الحالات المسجلة 126234 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات بالدولة 480 حالة. وأعربت عن أسفها، وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابي

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