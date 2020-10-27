«ملتقى حمدان الدولي للتميز» يناقش تحديات التعليم في ظل «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فعاليات «ملتقى حمدان الدولي للتميز» الافتراضي مؤخراً، بمشاركة نخبة من التربويين والمختصين والخبراء من مختلف دول العالم، وكذلك عدد من المشاركين المتابعين من الطلبة، ومختلف شرائح المجتمع والمهتمين. وقد ناقش المتحدثون تحديات التعليم في ظل أزمة «كوفيد 19» واستشرفوا ملامح تعليم المستقبل.

تطورات

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرنا اختتام هذا الملتقى بنجاح كبير، وبمشاركة عالمية مميزة. وقد نجح الملتقى في تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التعليم في مختلف أنحاء العالم، بغية نقل التجارب الرائدة من أجل تعزيز المنظومة التعليمية ودعم طلابنا في مسيرة التعليم ».

وكان قد افتتح الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية لمعالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس أمناء المؤسسة واستهل الملتقى جلساته في اليوم الأول مع جميل القريشي من المملكة المتحدة، المتخصص في طرق التفكير والسلوكيات لضمان الأداء العالي ».

كما شارك البروفيسور «جيمس أوميرا» من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس المجلس العالمي للتربية والتعليم وعميد كلية التربية بجامعة تكساس إيه أند أم الدولية .

جلسات

وقدم الدكتور صلاح معمار، أستاذ القيادة التعليمية المشارك بجامعة طيبة من المملكة العربية السعودية جلسة تحت عنوان «البيئة المعززة للتفكير».

واستعرض «بورهين شاكرون» من فرنسا، وهو مدير قطاع السياسات ونظم التعلم مدى الحياة في اليونيسكو تجربة المنظمة في تعزيز التعليم عن بعد.

وشاركت الدكتورة نجوى الحوسني، عميدة كلية التربية بالإنابة بجامعة الإمارات العربية المتحدة بموضوع ضمان الجودة في التعليم عن بعد.

بدائل

شدد المشاركون على ضرورة إيجاد بدائل عن نظم التدريس التقليدية وأهمية التقييم المستمر للنظم البديلة، مشددين على دور خطط وأهداف التعليم في استراتيجيات التنمية المستدامة. كما وقد رافق الملتقى معرضاً افتراضياً لأفضل الممارسات الخاصة بفئات جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على مدى أيامه الخمسة.

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