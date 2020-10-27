وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسي

المصدر: (أبوظبي - وام)

تسلّم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، نسخة من أوراق اعتماد كزافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير الجمهورية الفرنسية التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير الجمهورية الفرنسية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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