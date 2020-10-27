184 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت إيرادات صندوق الزكاة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث نحو 184 مليوناً و67 ألفاً و458 درهماً.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: «إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، مشيراً إلى ثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية».

تميز

وأشار المهيري إلى أن الصندوق من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء وحساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية، من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من المزكين مباشرة في البنوك بقيمة 56 مليوناً و112 ألفاً و66 درهماً، ثم تلتها الإيرادات من خلال المزكين مباشرة في الصندوق بقيمة 21 مليوناً و674 ألفاً و196 درهماً، ثم الإيرادات من خلال حكومة دبي - الدفع الإلكتروني والتي بلغت 12 مليوناً و886 ألفاً و751 درهماً».

وصول

وأوضح الأمين العام: «أن الصندوق استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين مما كان له الأثر في استمرارية خدمات الصندوق خلال فترة الطوارئ والأزمات بشكل 100%، مشيراً إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، وبوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية، والبوابة الرسمية لحكومة دبي، كما يتم من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق، مثل: المحصل الإلكتروني، وجهاز التحصيل عن طريق البطاقة البنكية وبرنامج «زكاة فون»، بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة.

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