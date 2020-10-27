«يد العون» تنفذ مشاريع للمعسرين بتكلفة 6.1 ملايين درهم

المصدر: (دبي - البيان)

استطاعت خدمة «يد العون»، التي أطلقتها جمعية دار البر، خلال عام كامل، من نوفمبر 2019، إلى أكتوبر 2020، علاج 35 مريضاً من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، من المصابين بأمراض مختلفة، بكلفة إجمالية بلغت مليوناً و237 ألفاً و850 درهماً، وتنفيذ 13 مشروعاً خيرياً وإنسانياً متنوعاً في دولة الإمارات، صبّت في صالح 159 ألفاً و737 مستفيداً بتكاليف إجمالية وصلت إلى 4 ملايين و910 آلاف و267 درهماً. ليبلغ إجمالي قيمة التبرعات التي جمعت من خلال هذه المبادرة 6 ملايين و148 ألفاً و117 درهماً.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لدار البر، إن مبادرة يد العون تمثل إحدى أهم المبادرات التي ابتكرتها جمعية دار البر وتسعى إلى تعزيز وترسيخ مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع والتي تحرص الجمعية على تحقيقه دائماً انطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف.

من جانبه ذكر هشام علي الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لدار البر، إن المساعدات العلاجية والطبية، التي قدمتها المبادرة الخيرية الإنسانية المجتمعية منذ انطلاقتها اشتملت على 15 نوعاً من العلاج والعمليات الجراحية.

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