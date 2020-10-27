إطلاق «برنامج معاً للمنح» لتمكين المؤسسات الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، أمس، إطلاق مبادرتها «برنامج معاً للمنح» لتوفير الدعم المالي اللازم لتنمية وتمكين المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام القائمة، والتي تعمل على تحقيق أهداف التطور والتقدم المجتمعي في إمارة أبوظبي.

وتتماشى مبادرة «برنامج معاً للمنح» مع استراتيجية هيئة معاً في دعم نمو قطاع ثالث مزدهر ومستدام في الإمارة، يشمل المؤسسات ذات الأهداف الاجتماعية التي تنسجم مع تعزيز قيم ثقافة العطاء والتعاون والمشاركة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى دعم أهداف دائرة تنمية المجتمع في دعم نمو القطاع الثالث، ومساعي هيئة المساهمات المجتمعية - معاً في تعزيز ريادة الابتكار الاجتماعي ودعم نمو المشاريع الاجتماعية الناشئة وتفعيلها بهدف تمكين القطاع الثالث.

حلقة وصل

وباعتبارها إحدى مبادرات غداً 21، تشكل هيئة المساهمات المجتمعية - معاً حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية والشراكة من خلال برامجها، مثل صندوق الاستثمار الاجتماعي، الذي نفّذ برنامج «معاً نحن بخير»، وبرنامج الحاضنة والمسرّع الاجتماعي، والتي أعلنت «معاً» من خلاله مؤخراً عن الفرق الفائزة في الدورة الثالثة لتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تماسك الأسرة.

ويمكن للمؤسسات المؤهلة الاستفادة من «برنامج معاً للمنح» من خلال التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي بهدف توسيع أعمالها وتعزيز أثرها الاجتماعي في سبيل إحداث تغيير إيجابي ملموس عبر تقديم حلول للتحديات الاجتماعية في أبوظبي.

وستتعاون الهيئة مع المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام الحاصلة على المنح، لضمان تحقيق هذه الجهات أثراً اجتماعياً مستداماً وقابلاً للقياس في الإمارة، إلى جانب تركيز جهودهم على بناء مجتمع صحي ومتماسك.

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «نعتبر إطلاق برنامج معاً للمنح إنجازاً مهماً يُسجل في مسيرة الهيئة لإحداث أثر اجتماعي إيجابي في مجتمع أبوظبي، مما يمثل خطوة مهمة لدعم نمو قطاع ثالث مزدهر قادر على الاضطلاع بمهامه وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية التي نواجهها اليوم».

قطاع مزدهر

من جانبه صرح فيصل الحمودي، مدير إدارة العقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معاً: «تتطلع هيئة المساهمات المجتمعية إلى العمل مع المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام. ونهدف لبناء قطاع ثالث مزدهر ومستدام ملتزم بإحداث أثر اجتماعي إيجابي، وتحقيق التطور المجتمعي من خلال تعزيز سلسلة متنوعة من المؤسسات الاجتماعية».

وللحصول على الدعم المالي من «برنامج معاً للمنح»، يجب أن تكون الجهة المتقدمة مؤسسة اجتماعية أو منشأة أهلية أو مؤسسة نفع عام قائمة مسجلة ومرخصة بشكل قانوني في إمارة أبوظبي، وأن تتوافق أهدافها مع الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.

ووفقًا لنتائج استبيان جودة الحياة لعام 2018، حددت دائرة تنمية المجتمع مجالات الأولويات الاجتماعية وفقاً لما يلي، لتكون الركائز الأساسية لـ «برنامج معاً للمنح» ليعمل وفقها ويساهم في معالجتها:

التركيز على المشاريع الهادفة إلى تعزيز التماسك والتواصل المجتمعي، وتفعيل مشاركة كافة الفئات في المجتمع.

والتركيز على المشاريع التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، والتركيز على المشاريع الهادفة لتمكين جيل الشباب.

فريق

توفر هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، عبر فريق من الخبراء، المساعدة للراغبين بالتقدم بالطلبات للحصول على المنح، وبعد الموافقة على الطلب، تُناقش مشاريعهم وأهدافها ومدى فعاليتها لتكون حلولا مستدامة وذات أثر قابل للقياس قبل تزويدهم بالدعم المالي.

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