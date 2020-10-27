«الخدمة الوطنية» و«الداخلية» تتعاونان في ملف المواطن الشامل للمجندين

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة الداخلية مذكرة تفاهم أمس بهدف التعاون في مجال ملف المواطن الشامل لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وقع مذكرة التفاهم اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية.

وقال اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن توقيع المذكرة يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية في البحث عن حلول للتحديات وتحقيق الأهداف الطموحة في فترات زمنية قصيرة والتركيز على تسريع تنفيذ البرامج، وأعرب رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن الشكر لوزارة الداخلية لسعيها إلى تذليل الصعوبات من خلال توفير البيانات والإجراءات والوثائق المطلوبة لتسجيل المواطنين في الخدمة الوطنية عن طريق الخدمات الإلكترونية الحكومية، مؤكداً أن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

خطط استراتيجية

من جانبه، أكد اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العمل الحكومي المشترك والتكاملي وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبهدف ضمان تحقيق المستهدفات الوطنية وفق أفضل الآليات والوسائل وتجسد مبدأ تكامل الأدوار وصولاً للغايات المنشودة.

يذكر أن الطرفين اتفقا على التعاون والتنسيق في ما بينهما على الربط الإلكتروني في ما يخص السجل الجنائي والمروري كل حسب اختصاصه وإمكاناته المتاحة.

اتفاق

اتفق الطرفان على تبادل وتنظيم الوصول للمعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين المرشحين بالالتحاق بالخدمة الوطنية للفئة العمرية من «17 - 24» وتسهيل إجراءات الملف الإلكتروني للمواطنين وسهولة الوصول للمعلومات الجنائية والمرورية للفئة المذكورة أو على أي معلومات يتفق عليها الطرفان.

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