موقع هندي متخصص: الإمارات رائدة التحول للطاقة الشمسية خليجياً

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد موقع هندي متخصص في مجال الطاقة الشمسية، بأن الإمارات كانت ولا تزال الدولة الرائدة في التحول إلى الطاقة الشمسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ البلاد بأعلى محفظة استثمارية في مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، هذا في وقت تؤكد مجمل بلدان الشرق الأوسط على أهمية الطاقة الشمسية في المشهد العام للطاقة في المنطقة. وأكد موقع «سولار كوارتر» أن رؤية الإمارات لعام 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، واستراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل، وخطة مئوية الإمارات (2071) وكذلك خطة الإمارات للتغير المناخي، وخطة الإمارات للطاقة 2050، حددت أهدافاً طموحة لمصادر الطاقة المتجددة، في رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول 2050.

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