الإمارات والولايات المتحدة توسّعان تعاونهما الإنمائي الدولي

المصدر: أبوظبي ــ وام

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الإنساني والتنموي.

وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية جون راكولتا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون في تقديم المساعدات الإنمائية، وتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين من أجل التنمية الدولية، لتصبح أقوى من أي وقت مضى.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للحوار، وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي بين المشاركين في الأنشطة التي تنهض بالتنمية في الدول الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

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