«أكوا باور» تستعرض دورها كمسرّع عالمي للتحول في قطاع الطاقة

المصدر: (دبي - البيان)

تستعرض «أكوا باور»، الشركة السعودية العالمية المختصة في قطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة، محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وذلك ضمن مشاركتها كراع تيتانيوم للدورة الثانية والعشرين من معرض (ويتيكس 2020).

وتستعرض الشركة وانطلاقاً من دورها الريادي كمسرّع للتحوّل في قطاع الطاقة عالمياً، وعبر منصة تفاعلية افتراضية ثلاثية الأبعاد محفظة مشاريعها التي سجلت أرقاماً قياسية ولعبت دوراً محورياً في خفض تعرفة الطاقة المتجددة وتوفير فرص جديدة في مجال كفاءة الطاقة وإنتاج المياه.

وتشمل أبرز المشاريع التي سيستعرضها جناح «أكوا باور» بالمعرض مشروع شعاع للطاقة 1 (المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)، ونور للطاقة 1 (المرحلة الرابعة من المجمع)، ومشروع شعاع للطاقة 3 الذي يعد أحدث المشاريع التي فازت بها شركة «أكوا باور» ضمن المرحلة الخامسة من المجمع، إلى جانب مشروع أم القيوين لتحلية المياه المستقل ومشروع الطويلة لتحلية المياه الذي يعد أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم.

وقال محمد بن عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «يسرنا أن نواصل مشاركتنا ودورنا الاستراتيجي في أحد أبرز معارض المياه والبيئة والطاقة العالمية، الذي تنظمه كهرباء دبي. كما نعتز بشراكتنا الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير وتشغيل المشاريع الرئيسة التي تساهم في دعم استراتيجية الطاقة الشاملة بإمارة دبي التي تعزز من مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر، إلى جانب المساهمة في دعم استراتيجية دبي الطموحة للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى زيادة حصتها من الطاقة المتجددة إلى 75 % بحلول 2050.

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