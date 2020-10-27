«إمباور»: المنصة تمكّن من إثراء حاضر ومستقبل صناعة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

شاركت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في فعاليات اليوم الأول من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2020» في نسخته الافتراضية الأولى من نوعها في العالم.

وأشاد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» - التي تشارك بوصفها راعياً استراتيجياً للحدث - بالجهود الكبيرة التي بذلتها «ديوا» في ابتكار النسخة الافتراضية للمعرض ونجاحها الباهر في لم شمل أقطاب هذه الصناعة الحيوية في منصة ثلاثية الأبعاد لتمكينهم من تبادل الخبرات وإثراء حاضر ومستقبل صناعة الطاقة.

وقال بن شعفار: إن المشاركين يخوضون تجربة فريدة من نوعها ومثيرة على صعيد تمكينهم من الاستفادة القصوى من مشاركتهم في الحدث وهم في مقرات شركاتهم حول العالم.

وأشار إلى أن «إمباور» شاركت عبر تقنيات الفيديو في عدة اجتماعات مهمة مع شركاء دوليين وآخرين يبحثون عن فرص للتعاون المشترك والاستفادة من التقنيات التي ابتكرتها المؤسسة لتطوير صناعة تبريد المناطق.

وأضاف: «يمثل معرض ويتيكس منصة عالمية وحدثاً بارزاً يعكس مدى حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون العالمي لطرح أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الطاقة ودعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة».

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